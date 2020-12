Grande Fratello Vip, i social si scatenano: scatta il caso Trix (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sui social il Grande Fratello Vip spopola con migliaia di commenti di fan al giorno e nelle ultime ore si è scatenato il “caso Trix”. Quest’anno il Grande Fratello vip sta riscuotendo un grandissimo successo e sono tantissimi i fan che commentano ogni giorno tutto ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Il Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. SuiilVip spopola con migliaia di commenti di fan al giorno e nelle ultime ore si è scatenato il “”. Quest’anno ilvip sta riscuotendo un grandissimo successo e sono tantissimi i fan che commentano ogni giorno tutto ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Il

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - PDUmorista : @rtl1025 La Presidenza Biden tutta al femminile è la risposta americana al Grande Fratello Vip ricchione. - schwarzrabe_ : @Ali_x17 @GiuseppeConteIT @robersperanza Ahahahhahaha mado me li immagino. Il grande fratello mascherina Edition. O… - fearlessdosed : Fratello: no ma cheeee non voglio un calendario dell'avvento sono troppo grande ormai dai non esiste proprio che so… -