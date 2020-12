Grande Fratello Vip, bufera per la frase sui disabili: chiesta la squalifica (Di giovedì 3 dicembre 2020) bufera al Grande Fratello Vip 2020 per la frase sui disabili: bufera sui social. Gli utenti chiedono la squalifica immediata. Nuova bufera sul Grande Fratello Vip 2020. A scatenare la dura reazione del popolo del web è una frase sui disabili pronunciata nella Giornata Mondiale della disabilità. Il video incriminato è stato immediatamente pubblicato da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)alVip 2020 per lasuisui social. Gli utenti chiedono laimmediata. NuovasulVip 2020. A scatenare la dura reazione del popolo del web è unasuipronunciata nella Giornata Mondiale dellatà. Il video incriminato è stato immediatamente pubblicato da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

