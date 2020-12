Grande Fratello, Salvo Veneziano: ‘Mai preso meno di 4mila euro per fare due sorrisi’ (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Dopo il reality show ero diventato un mostro“. A parlare è Salvo Veneziano, finalista della prima edizione del Grande Fratello, che ammette come l’esperienza televisiva nel lontano 2000 lo abbia travolto rischiando di fargli perdere la bussola tra vizi e soldi facili. Fortunatamente Salvo è poi riuscito a ritrovare la retta via, anche grazie alla moglie Giusy. Domenica Live, i figli di Salvo Veneziano: “Bullizzati e minacciati di morte” Salvo Veneziano: “La mia droga erano i soldi facili” Intervistato da Di Più, come riporta Gossipetv.com, Salvo Veneziano racconta: “Tutti volevano Salvo del Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Dopo il reality show ero diventato un mostro“. A parlare è, finalista della prima edizione del, che ammette come l’esperienza televisiva nel lontano 2000 lo abbia travolto rischiando di fargli perdere la bussola tra vizi e soldi facili. Fortunatamenteè poi riuscito a ritrovare la retta via, anche grazie alla moglie Giusy. Domenica Live, i figli di: “Bullizzati e minacciati di morte”: “La mia droga erano i soldi facili” Intervistato da Di Più, come riporta Gossipetv.com,racconta: “Tutti volevanodel. Iniziai a viaggiare in Italia per le ...

