Governo, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Gli attacchi personali a Conte? Se credono di buttarlo giù così, resterà altri 60 anni” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Gli attacchi a Conte sul piano personale? Se credono di buttare giù il Governo con questi argomenti, Conte resterà lì per altri 60 anni“. così Marco Travaglio nel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il mercoledì alle 21.25 su Nove. “Auguro alle opposizioni di avere qualche argomento un po’ più poderoso perché se credono che veramente possiamo pensare che Conte oggi chiude i ristoranti alle 18 e domani chiama un ristorante per farselo riaprire per cenare, non so se alle 9 o alle 10, parcheggiando un auto e da quello che si è capito rifornendola di diciamo di corrente elettrica… Insomma, bisognerebbe fargli una perizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)sul piano personale? Sedi buttare giù ilcon questi argomenti,lì per60 anni“.Marconel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il mercoledì alle 21.25 su. “Auguro alle opposizioni di avere qualche argomento un po’ più poderoso perché seche veramente possiamo pensare cheoggi chiude i ristoranti alle 18 e domani chiama un ristorante per farselo riaprire per cenare, non so se alle 9 o alle 10, parcheggiando un auto e da quello che si è capito rifornendola di diciamo di corrente elettrica… Insomma, bisognerebbe fargli una perizia ...

francoisengo : @lageloni @marco_bragazzi incredibile, ha osato inveire contro il governo. Come si permette Chiara, reagisci. Parlane con Travaglio - tiziano_re : Domandina per Gruber Travaglio Scanzi Giannini Carofiglio e co.:ma come mai il 'pagliaccio'Boris Johnson comincia a… - pietro_busacca : RT @giuliaselvaggi2: #Travaglio pur di non riportare la notizia dei due milioni che la Philip Morris ha dato alla Casaleggio associati e de… - Enricomaria68 : Più che il Ricovery Foumd, ci vorrebbe un ricovero per riinchiudere tutti gli esponenti di questo Governo , in prim… - mtarasco : RT @hyperbros: Non ci sono sotterfugi: se la maggioranza evapora su voto del 9 dicembre per la riforma del Mes, se M5 vota contro, il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Travaglio Governo, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Gli attacchi personali a Conte? Se credono di… Il Fatto Quotidiano Il travaglio parallelo di Forza Italia e 5 stelle sulla riforma del Mes

Alla Camera la maggioranza del gruppo azzurro è sotto shock: è un ricatto di Salvini. Anche dentro il M5s esplodono tensioni e sospetti. Fiato sospeso soprattutto al Senato, dove i numeri ballano ...

Antonio Socci e il sondaggio di Travaglio: "Il Pd non ha i numeri ma per le poltrone ci rovina"

Di sicuro Il Fatto quotidiano non ha alcuna simpatia per l'opposizione di centrodestra ed anzi è vicino al governo. Ebbene ieri, sopra la ...

Alla Camera la maggioranza del gruppo azzurro è sotto shock: è un ricatto di Salvini. Anche dentro il M5s esplodono tensioni e sospetti. Fiato sospeso soprattutto al Senato, dove i numeri ballano ...Di sicuro Il Fatto quotidiano non ha alcuna simpatia per l'opposizione di centrodestra ed anzi è vicino al governo. Ebbene ieri, sopra la ...