Governo, Rosato (Iv): “No rimpasti, capire se ci sono le condizioni per andare avanti” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Non abbiamo chiesto il rimpasto, abbiamo chiesto di fare un punto con la maggioranza per capire come andare avanti, perche’ a nostro giudizio cosi’ non va bene. Non va bene perche’ ci sono troppe cose su cui c’e’ un’indecisione di fondo, penso alla vicenda Autostrade, penso al Mes. Abbiamo fatto gia’ una cifra gigantesca di debito e dovremo farne ancora e quindi o trasformiamo questi altri 200 miliardi in un debito buono come dice Draghi e lavoriamo affinche’ sia un motore per lo sviluppo e la crescita oppure i prossimi saranno anni molto dura per la nostra economia”. Lo dice Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Non abbiamo chiesto il rimpasto, abbiamo chiesto di fare un punto con la maggioranza per capire come andare avanti, perche’ a nostro giudizio cosi’ non va bene. Non va bene perche’ ci sono troppe cose su cui c’e’ un’indecisione di fondo, penso alla vicenda Autostrade, penso al Mes. Abbiamo fatto gia’ una cifra gigantesca di debito e dovremo farne ancora e quindi o trasformiamo questi altri 200 miliardi in un debito buono come dice Draghi e lavoriamo affinche’ sia un motore per lo sviluppo e la crescita oppure i prossimi saranno anni molto dura per la nostra economia”. Lo dice Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

