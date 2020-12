Governo, Rosato (Italia Viva): “Non chiediamo rimpasti, vogliamo sapere se ci sono condizioni per andare avanti” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Governo Conte news, prosegue il dibattito tutto interno alla maggioranza su un possibile rimpasto di Governo. I retroscena che circolano da giorni sono talvolta fantasiosi. Che l’esecutivo di Giuseppe Conte abbia bisogno di “rilanciare” la propria azione di Governo lo dicono gli stessi maggiorenti dell’alleanza giallorossa, a partire dal segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ma che il rilancio debba passare da un rimpasto della compagine ministeriale lo dipingono solo i retroscena che vogliono impegnata in questa prospettiva la sola Italia Viva di Matteo Renzi. >> Patrimoniale, Orfini (Pd): “Mi hanno dato del pazzo, credo che il Pd debba ritrovare il coraggio” Governo Conte news: Rosato (Italia Viva) chiede ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)Conte news, prosegue il dibattito tutto interno alla maggioranza su un possibile rimpasto di. I retroscena che circolano da giornitalvolta fantasiosi. Che l’esecutivo di Giuseppe Conte abbia bisogno di “rilanciare” la propria azione dilo dicono gli stessi maggiorenti dell’alleanza giallorossa, a partire dal segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ma che il rilancio debba passare da un rimpasto della compagine ministeriale lo dipingono solo i retroscena che vogliono impegnata in questa prospettiva la soladi Matteo Renzi. >> Patrimoniale, Orfini (Pd): “Mi hanno dato del pazzo, credo che il Pd debba ritrovare il coraggio”Conte news:) chiede ...

Ettore_Rosato : C’è la necessità di dare una spinta al Paese e questa la deve dare il governo, non l'ennesima Task Force. Poi i bur… - Ettore_Rosato : Nessuno del governo Conte1 ricorda chi ha voluto lo sconto del 50% sulle tasse per il produttore di #tabacco riscal… - Ettore_Rosato : Sul #commissario alla sanità calabrese si è superato ogni limite di credibilità. Lo Stato ha dei doveri nei confron… - vendutoschifoso : RT @ArturoP66023286: Governo: Rosato, 'capiremo se ci sono condizioni per andare avanti' - ArturoP66023286 : Governo: Rosato, 'capiremo se ci sono condizioni per andare avanti' -