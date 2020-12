Governo | Meloni | ' Mattarella si pronunci su uso istituzioni Conte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "si vuole difendere sul'uso della sua scorta? Lo faccia nelle sedi proprie, non approfittando di italiani che aspettano di sapere se possono festeggiare almeno il Natale. Il problema dello Stato di diritto in Europa adesso lo pongo io. Non Orban, gli ungheresi, i polacchi, adesso c'è un problema in Italia di difesa dello Stato di diritto, in nessuna democrazia degna di questo nome lesi usano così. E chiedo ufficialmente al Presidente della Repubblicache cosa pensi di questo uso delle nostre". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un video postato dall'Aula della Camera.