Governo, decreto Natale approvato nella notte: 25, 26 dicembre e 1 gennaio niente spostamenti fra Comuni. Oggi dpcm Consiglio dei ministri: la vigenza massima dei decreti del presidente passa da trenta a cinquanta giorni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio del Comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce che: dal 21 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio delcato diffuso dalla presidenza deldei: Ildei, su proposta delGiuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, haun-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo dideideldeldei) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali. Inoltre, si stabilisce che: dal 21 ...

LegaSalvini : ++ LA #LOMBARDIA STANZIA ALTRI 43,7 MILIONI (TOTALE 210 MILIONI) PER AIUTARE IMPRESE, FAMIGLIE E LAVORATORI DIMENTI… - Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio dei ministri: sul tavolo il decreto legge #Covid, cornice normativa alle restrizioni che il go… - FratellidItalia : ?? In piena emergenza economica e sanitaria il Governo invece di sostenere le famiglie e le imprese pensa ad approva… - 4Tchat : RT @acino2020: ?? @GiorgiaMeloni «La proposta di questi allucinati M5S è la liberalizzazione della #Cannabis light. Sì, avete letto bene: l… - acino2020 : ?? @GiorgiaMeloni «La proposta di questi allucinati M5S è la liberalizzazione della #Cannabis light. Sì, avete lett… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo decreto Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 81 Governo Fontana (Lombardia): «Dpcm sempre all’ultimo minuto, il governo ascolti le nostre proposte»

ma adesso attendiamo le disposizioni del Decreto del presidente del consiglio». (Il Corriere ha una newsletter sul coronavirus. È gratis, ci si iscrive ) Quali decisioni si aspetta ora dal governo?

Decreto Covid, stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Misure più rigide nelle festività a prescindere dal colore delle Regioni. È su questa linea che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella ...

ma adesso attendiamo le disposizioni del Decreto del presidente del consiglio». (Il Corriere ha una newsletter sul coronavirus. È gratis, ci si iscrive ) Quali decisioni si aspetta ora dal governo?Misure più rigide nelle festività a prescindere dal colore delle Regioni. È su questa linea che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella ...