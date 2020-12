Governo, decreto Natale approvato nella notte: 25, 26 dicembre e 1 gennaio niente spostamenti fra Comuni Consiglio dei ministri: la vigenza massima dei dpcm passa da trenta a cinquanta giorni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio del Comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce che: dal 21 dicembre 2020 al 6 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio delcato diffuso dalla presidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, haun-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo didei decreti del Presidente deldei) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali. Inoltre, si stabilisce che: dal 212020 al 6 ...

LegaSalvini : ++ LA #LOMBARDIA STANZIA ALTRI 43,7 MILIONI (TOTALE 210 MILIONI) PER AIUTARE IMPRESE, FAMIGLIE E LAVORATORI DIMENTI… - Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio dei ministri: sul tavolo il decreto legge #Covid, cornice normativa alle restrizioni che il go… - FratellidItalia : ?? In piena emergenza economica e sanitaria il Governo invece di sostenere le famiglie e le imprese pensa ad approva… - NoiNotizie : Governo, decreto Natale approvato nella notte: 25, 26 dicembre e 1 gennaio niente spostamenti fra Comuni - zombificazione : #Decreto #Ristori ? Qualcuno gli ha #visti in #Autostrada? Qualcuno ha visto la modifica (a parole) del… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo decreto Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.82 Governo Dpcm Natale, il decreto del Governo: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl che permette all'esecutivo di fermare gli spostamenti tra le regioni. Allunga la durata della validità delle misure anti-Covid: da 30 a 50 giorni. A Natale ...

Decreto Covid spostamenti Natale 2020: ecco cosa cambia in Lombardia / PDF

Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività ... su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il decreto legge che regolerà gli ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl che permette all'esecutivo di fermare gli spostamenti tra le regioni. Allunga la durata della validità delle misure anti-Covid: da 30 a 50 giorni. A Natale ...Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività ... su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il decreto legge che regolerà gli ...