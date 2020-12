Governo, approvato il decreto di Natale: 25, 26 dicembre e 1 gennaio niente spostamenti fra Comuni Consiglio dei ministri: la vigenza massima dei dpcm passa da trenta a cinquanta giorni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio del Comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce che: dal 21 dicembre 2020 al 6 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stralcio delcato diffuso dalla presidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, haun-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo didei decreti del Presidente deldei) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali. Inoltre, si stabilisce che: dal 212020 al 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo approvato Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.82 | www.governo.it Governo Governo approva decreto Natale: Divieto di spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente le restrizioni per il periodo delle festività natalizie. Non si tratta del dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre, al posto di ...

Lo riferiscono i media britannici. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso. “Il governo ha accettato la raccomandazione ...

