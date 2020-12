Gossip News: Gabriel Garko presenta Gaetano alla mamma, Anna e Andrea di Temptation Island di nuovo insieme? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Anna e Andrea di Temptation Island pronti a tornare insieme, di Gabriel Garko sempre più innamorato, della confessione a cuore aperto di Alessia Marcuzzi e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Anna E Andrea: Li avevamo lasciati ai ferri corti, non volevano più stare insieme. Forse, però, le cose stanno per cambiare. A Novella 2000 Anna ha dichiarato: “Mi dovrebbe chiedere di sposarlo. Perché sì, va bene fargli capire che gli manco o lasciarmi una rosa sul parabrezza, ma erano gesti che potevano andarmi bene da ragazza. Dove ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo didipronti a tornare, disempre più innamorato, della confessione a cuore aperto di Alessia Marcuzzi e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Li avevamo lasciati ai ferri corti, non volevano più stare. Forse, però, le cose stanno per cambiare. A Novella 2000ha dichiarato: “Mi dovrebbe chiedere di sposarlo. Perché sì, va bene fargli capire che gli manco o lasciarmi una rosa sul parabrezza, ma erano gesti che potevano andarmi bene da ragazza. Dove ...

