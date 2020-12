Google news ora offre anche articoli protetti da paywall

Leggi su wired

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Showcase (immagine:)All’interno diShowcase, la nuova vetrina dedicata ai contenuti editoriali,permetterà l’accesso gratuito ad alcuninormalmenteda. Il colosso di Mountain View ha chiuso un investimento di un miliardo di dollari in partnership con alcuni editori. Questo programma servirà inizialmente per pagare alcuni editori di Brasile, Germania, Argentina, Canada, Francia, Australia e Regno Unito e proporre i loro contenuti di alta qualità inShowcase. Il modelloviene adottato da alcuni editori per differenziare i contenuti disponibili online e riservarne una determinata quantità per gli abbonati. È un’alternativa alla pubblicità per remunerare ...