Golf | Aron Zemmer guida il South African Open 2020 dopo il primo giro! Grande avvio del bolzanino | Lorenzo Gagli lontano

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Oltre al torneo in corso di svolgimento a Dubai, che ha aperto i battenti ieri, lo European Tour disi è sdoppiato questa settimana e resta di scena anche per l’evento finale del trittico in Sudafrica. Il round d’apertura delè da poco terminato con la sorprendente prima posizione di uno dei due italiani presenti, il. Un foltissimo gruppo di atleti ha infatti occupato la testa della classifica con lo score di -5, tra i quali l’azzurro che ha messo a segno sei birdie e un bogey sulla sua carta. Al Gary Player Country Club di Sun City la prima piazza diè condivisa con altri cinqueisti capaci di trovare il 67 d’apertura, di cui ben quattro sono rappresentanti ...