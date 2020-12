Global Teacher Prize, trionfa il docente indiano: resta la grande soddisfazione per Mazzone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È Ranjit Disale, maestro di una scuola elementare in India, il docente che è stato insignito del Global Teacher Prize 2020, un prestigioso premio internazionale, equiparato al Nobel nell’ambito dell’insegnamento. Il premio da un milione di dollari, assegnato dalla Varkey Foundation, servirà per finanziare dei progetti scolastici in linea con la sua politica educativa. resta la grande soddisfazione per il sannita Carlo Mazzone, 55 anni, docente di informatica all’Istituto ‘G.B. Bosco Lucarelli’ di Benevento, dove ogni giorno guida e aiuta i suoi studenti a progettare start up innovative che lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi. Mazzone ha portato per la prima volta l’Italia nella top 10 del ‘Nobel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È Ranjit Disale, maestro di una scuola elementare in India, ilche è stato insignito del2020, un prestigioso premio internazionale, equiparato al Nobel nell’ambito dell’insegnamento. Il premio da un milione di dollari, assegnato dalla Varkey Foundation, servirà per finanziare dei progetti scolastici in linea con la sua politica educativa.laper il sannita Carlo Mazzone, 55 anni,di informatica all’Istituto ‘G.B. Bosco Lucarelli’ di Benevento, dove ogni giorno guida e aiuta i suoi studenti a progettare start up innovative che lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi. Mazzone ha portato per la prima volta l’Italia nella top 10 del ‘Nobel ...

zazoomblog : Global Teacher Prize trionfa il docente indiano: resta la grande soddisfazione per Mazzone - #Global #Teacher… - CorriereUniv : Global teacher prize 2020. Anche un italiano tra i finalisti #GlobalTeacherPrize #CarloMazzone, insegnante di #ITC… - TV7Benevento : Global Teacher Prize. Il Sannita Carlo Mazzone in corsa per il Nobel degli insegnanti... -