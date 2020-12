Gli incendiano la porta di casa | Dentro c’erano moglie e figli piccoli

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A Foggia ci vuole poco per passare dalla cronaca del campo a quella ben più seria, e cosi il capitano della squadra di calcio diventa un eroe. Federico Gentile (Facebook)Gliladi, con. Gliporte dima per fortunac’era anche lui, Federico Gentile, capitano della squadra di calcio del Foggia, che con tempismo e coraggio spegne le fiamme, e di fatto, mette tutti in salvo da un gesto vile e senza alcun senso che avrebbe potuto provocare ben più grandi. Un gesto che non si riesce ancora ad inquadrare, un gesto assurdo, vile, come detto, che avrebbe potutore a risvolti tragici. Lui il capitano ha dovuto ...