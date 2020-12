Gli attacchi a Sandra Milo dopo la copertina, le risposte da Tiziano Ferro a Storie Italiane (Foto) (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ una Foto che sta facendo discutere molto: Sandra Milo nuda a 87 anni sulla copertina di Flewid, e se ne parla anche a Storie Italiane questa mattina. “Per me è stato un gioco anche qualcosa per distrarre un po’ l’attenzione in questo periodo ed è stato anche liberatorio”. Bisogna vivere la vita e lei ha anche riso per alcune critiche, le hanno detto di tutto sui social e anche che quelle gambe nella Foto non solo le sue “C’è poco da Fotomontare sei una delle donne più vere al mondo” è il commento di Tiziano Ferro arrivato sui social a difesa dell’attrice. Per la Parietti la forza di Sandra Milo al di là della bellezza è la voglia di esistere, dell’allegria, è anche la capacità di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ unache sta facendo discutere molto:nuda a 87 anni sulladi Flewid, e se ne parla anche aquesta mattina. “Per me è stato un gioco anche qualcosa per distrarre un po’ l’attenzione in questo periodo ed è stato anche liberatorio”. Bisogna vivere la vita e lei ha anche riso per alcune critiche, le hanno detto di tutto sui social e anche che quelle gambe nellanon solo le sue “C’è poco damontare sei una delle donne più vere al mondo” è il commento diarrivato sui social a difesa dell’attrice. Per la Parietti la forza dial di là della bellezza è la voglia di esistere, dell’allegria, è anche la capacità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli attacchi Mihajlovic e gli attacchi di panico: "Adesso so come domarli..." La Gazzetta dello Sport Roma-Young Boys - La copertina del match!

Ai giallorossi basta un punto per qualificarsi come primi del girone e se la dovranno vedere con gli svizzeri dello Young Boys ... che formerà con Perez e Borja Mayoral un trio d'attacco tutto ...

Ai giallorossi basta un punto per qualificarsi come primi del girone e se la dovranno vedere con gli svizzeri dello Young Boys ... che formerà con Perez e Borja Mayoral un trio d'attacco tutto ...