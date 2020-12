Gitanjali Rao è la prima ‘Kid of the year’ a finire sulla copertina del Time (e ha solo 15 anni) – Il video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiama Gitanjali Rao, ha 15 anni ed è la prima persona a finire sulla copertina di Time come Kid of the year. Da oltre 90 anni la storica rivista americana sceglie infatti una Person of the year. Nel 2019 toccò a Greta Thunberg, la prima sotto i 25 anni a ricevere tale riconoscimento. Quest’anno il comitato editoriale ha deciso di introdurre una nuova categoria, in modo da seguire più da vicino «i leader emergenti delle giovani generazioni americane». Rao è stata intervistata su Zoom da Angelina Jolie, attrice e collaboratrice di Time. Chi è Gitanjali Rao Appassionata di scienza fin da quando era bambina, a soli 13 anni la giovanissima studiosa si era già ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiamaRao, ha 15ed è lapersona adicome Kid of the year. Da oltre 90la storica rivista americana sceglie infatti una Person of the year. Nel 2019 toccò a Greta Thunberg, lasotto i 25a ricevere tale riconoscimento. Quest’anno il comitato editoriale ha deciso di introdurre una nuova categoria, in modo da seguire più da vicino «i leader emergenti delle giovani generazioni americane». Rao è stata intervistata su Zoom da Angelina Jolie, attrice e collaboratrice di. Chi èRao Appassionata di scienza fin da quando era bambina, a soli 13la giovanissima studiosa si era già ...

