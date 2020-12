Giornata Mondiale della Disabilità, il Comune aderisce alla Convenzione ONU e presenta le mappe tattili di Telese (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiTelese Terme (Bn) – Nella Giornata internazionale delle persone con Disabilità, il Comune di Telese, con una apposita delibera, aderisce ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità. “Serve il coinvolgimento di tutti”, dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. “La Giornata istituita dall’Onu è un momento di riflessione Comune sulla tutela dei diritti, la piena accessibilità dei servizi e l’abbattimento delle barriere, che spesso vanno oltre quelle meramente architettoniche; ma anche un momento in cui esprimere la riconoscenza della collettività a tutte le realtà che offrono il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiTerme (Bn) – Nellainternazionale delle persone con, ildi, con una apposita delibera,ai principi e alle indicazioniONU sui diritti delle persone con. “Serve il coinvolgimento di tutti”, dichiara il sindaco diTerme, Giovanni Caporaso. “Laistituita dall’Onu è un momento di riflessionesulla tutela dei diritti, la piena accessibilità dei servizi e l’abbattimento delle barriere, che spesso vanno oltre quelle meramente architettoniche; ma anche un momento in cui esprimere la riconoscenzacollettività a tutte le realtà che offrono il ...

