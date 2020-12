Giornata internazionale della disabilità, i capolavori degli Uffizi raccontati nella Lingua dei segni – Il video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le Gallerie degli Uffizi e l’Ente Nazionale Sordi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, hanno presentato l’iniziativa Uffizi per tutti: i capolavori del museo raccontati nella Lingua dei segni italiana con sottotitoli in italiano, e prossimamente anche in segni internazionali con sottotitoli in inglese. Il progetto consiste in una serie di video-descrizioni che consentiranno alle persone sorde di poter andare al museo e fruire pienamente di un’interpretazione loro dedicata delle opere d’arte che vi sono custodite. Basterà collegarsi con uno smartphone. Ciascun ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le Galleriee l’Ente Nazionale Sordi, in occasionedei diritti delle persone conche si celebra il 3 dicembre, hanno presentato l’iniziativaper tutti: idel museodeiitaliana con sottotitoli in italiano, e prossimamente anche ininternazionali con sottotitoli in inglese. Il progetto consiste in una serie di-descrizioni che consentiranno alle persone sorde di poter andare al museo e fruire pienamente di un’interpretazione loro dedicata delle opere d’arte che vi sono custodite. Basterà collegarsi con uno smartphone. Ciascun ...

NicolaMorra63 : Il 3/12, per la giornata internazionale delle persone con disabilità, stiamo organizzando un’iniziativa nazionale c… - altromercato : Oggi è la giornata internazionale per l'#Abolizionedellaschiavitù. Non si tratta di un ricordo del passato, ma di u… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - Agenparl : Polizia di Stato e AIPD - per la Giornata internazionale delle persone con disabilità - - - TG24info : #Eventi - Giornata internazionale delle persone con disabilità 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata internazionale Giornata internazionale delle persone con disabilità | www.governo.it Governo Disabilità: Mattarella, con Covid necessario maggiore impegno per tutela diritti

Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. "Desidero esprimere attenzione e vicinanza ...

Meloni sui migranti: “avremo flotte di barconi battenti bandiera arcobaleno” – durissimala replica di Boldrini

Nella giornata di ieri Giorgia Meloni è tornata a dare spettacolo ... la cronaca però ha raccontato che sui barconi oltre al virus correva anche il terrorismo islamico internazionale. Poi arriva ...

Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. "Desidero esprimere attenzione e vicinanza ...Nella giornata di ieri Giorgia Meloni è tornata a dare spettacolo ... la cronaca però ha raccontato che sui barconi oltre al virus correva anche il terrorismo islamico internazionale. Poi arriva ...