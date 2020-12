Giornata delle persone con disabilità | Paolo Palumbo canta con Achille Lauro | “Voglio emozionare e far riflettere C’è ancora molto da fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono tanti i problemida risolvere in Italia per conquistare finalmente una società realmente inclusiva, con pari opportunità per tutti e senza barriere e pregiudizi”. In occasione dellainternazionalecon(International Day of Disabled Persons) promossa dalle Nazioni Unite già dal 1992,, 23enne con SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) racconta a ilfattoquotidiano.it del suo ultimo singolo “Quella notte non cadrà” che hato insieme ad. “Il mio obiettivo è”, dice.meno di un anno fa si è esibito sul palco di Sanremo e nel 2017 ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama a ...