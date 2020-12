Giornata della disabilità, Lombardo: 'Usciamo dalla logica del giocattolo rotto. Liberiamo il potenziale umano' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Città accessibili: Alleanza cooperative italiane di Bologna aderisce all'appello per la candidatura di Bologna al premio europeo 21 giugno 2019 'Il messaggio che voglio dare è che bisogna celebrare la ... Leggi su bolognatoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) Città accessibili: Alleanza cooperative italiane di Bologna aderisce all'appello per la candidatura di Bologna al premio europeo 21 giugno 2019 'Il messaggio che voglio dare è che bisogna celebrare la ...

acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - SabrinaSalerno : 1 Dicembre, giornata mondiale della lotta contro l’HIV. Proteggiamoci, rispettiamoci e soprattutto usiamo sempre il… - matteosalvinimi : Oggi nella Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, su impulso della Lombardia, il documento s… - RadovicGabriela : RT @CristofaroFranc: Oggi è la Giornata Internazionale della disabilità. Sono nato 41 anni fa con una paraparesi spastica alle gambe. Non s… - FinarMariasole : RT @ninofrassicaoff: BUON GIOVEDDI. Da 56 anni pubblico 4 foto che mi mettono di buon umore per il resto della giornata. Vediamo se i nost… -