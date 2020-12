“Gin Tonic” è il nuovo singolo di Degà (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gin Tonic è il nuovo singolo di Degà che canta l’amore ai tempi dell’indie: il brano del cantautore Gaetano Marrone è su tutte le piattaforme digitali “Gin Tonic” è il titolo dell’ultimo singolo del cantautore Gaetano Marrone, alias Degà, disponibile in tutte le piattaforme digitali e pubblicato da What We Do. A quattro mesi dall’ultimo singolo “Bramarti”, il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gin Tonic è ildiche canta l’amore ai tempi dell’indie: il brano del cantautore Gaetano Marrone è su tutte le piattaforme digitaliè il titolo dell’ultimodel cantautore Gaetano Marrone, alias, disponibile in tutte le piattaforme digitali e pubblicato da What We Do. A quattro mesi dall’ultimo“Bramarti”, il… L'articolo Corriere Nazionale.

Cucina_Italiana : Gin tonic con cannella e aroma di arancia ?? Ecco come prepararlo ?? - christianwvs_ : Ci vorrebbe un gin tonic. Forse anche più di uno. - giorgiabaiguera : Ho una voglia assurda di birra, sex on the beach, mojito, gin tonic e soprattutto Long Island. Per fortuna i bar sono chiusi. - SoniaMystique : Ho appena appreso che sembra ci sia stato il terremoto. Io stavo bevendo un gin tonic e non ho sentito niente. #Terremoto - pronoluca : @laHantucci In un gin tonic è perfetto -