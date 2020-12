Giffoni Valle Piana | conclusi i lavori sulla SP 368

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno ha concluso idi miglioramento della sicurezza stradaleSP 368, all’innesto SP 26 in località Terravecchia, nel comune di. “L’intervento ricadente nel comune di– dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – consisteva nel rinforzo della sede stradale e nel rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. È stato terminato nei giorni scorsi. Isono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri nei nostri territori sono fondamentali non solo per la messa in sicurezza di ...