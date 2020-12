Giani si arrende | sfuma l' anticipo a sabato |   Arancioni da domenica 6 Ma il giallo potrebbe scattare dal 13

claudiaanndrein : Giani si arrende: 'Arancioni da domenica 6'. Sfuma l'anticipo al sabato - iltirreno : Toscana arancione da domenica 6. Sfuma l'anticipo al sabato. Giani si arrende. E la zona gialla.... -

Il Tirreno

FIRENZE: C’è la conferma definitiva. Ed è lui stesso a darla. «Passeremo in zona arancio da domenica 6», dice Eugenio Giani ad Omnibus sul La7. Dopo giorni passati in pressing sul ministro Roberto Spe ...Il presidente Giani scriverà lunedì al ministro Speranza per chiedere di tornare in zona arancione. "Abbiamo dati certificati sull'indice Rt che è a 1,2" e "siamo lontani dall'1,8 che ci ha portati in ...