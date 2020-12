Già a dicembre lo Xiaomi Mi 11, foto schermo con design curvo (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è da stare davvero molto attenti alle ultime novità relative al prossimo Xiaomi Mi 11 o meglio a tutta la serie del nuovo top di gamma. Nonostante i rumor delle ultime settimane che avrebbero voluto il lancio dei dispositivi non prima di gennaio 2021, a tal proposito, ora giungono informazioni ben diverse al riguardo. Queste si riferiscono ad una presentazione prevista già entro la fine di dicembre.A parlare di lancio dello Xiaomi Mi 11 entro la fine di questo 2020 è stato il noto e autorevole leaker Ice Universe. Proprio l’informatore non ha lasciato spazio a dubbi. La nuova serie ammiraglia arriverà a fine dicembre e non a gennaio, come invece rumoreggiato almeno da un paio di settimane. probabilmente il produttore avrà intenzione di chiudere quest’annata determinante per il suo business con una presentazione che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è da stare davvero molto attenti alle ultime novità relative al prossimoMi 11 o meglio a tutta la serie del nuovo top di gamma. Nonostante i rumor delle ultime settimane che avrebbero voluto il lancio dei dispositivi non prima di gennaio 2021, a tal proposito, ora giungono informazioni ben diverse al riguardo. Queste si riferiscono ad una presentazione prevista già entro la fine di.A parlare di lancio delloMi 11 entro la fine di questo 2020 è stato il noto e autorevole leaker Ice Universe. Proprio l’informatore non ha lasciato spazio a dubbi. La nuova serie ammiraglia arriverà a finee non a gennaio, come invece rumoreggiato almeno da un paio di settimane. probabilmente il produttore avrà intenzione di chiudere quest’annata determinante per il suo business con una presentazione che ...

