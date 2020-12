Gf Vip Giulia Salemi, la Gregoraci la accusa ancora: “Ecco cosa faceva…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non migliora il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, la soubrette in confessionale ha accusato di nuovo la gieffina, ecco cosa ha detto Continuano gli attriti tra Elisabetta Gregoraci e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non migliora il rapporto tra Elisabetta, la soubrette in confessionale hato di nuovo la gieffina, eccoha detto Continuano gli attriti tra Elisabettae… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

