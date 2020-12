GF Vip 5, Maria Teresa Ruta: «Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c’è lei…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta (US Endemol Shine) Maria Teresa ha un programma nel cassetto. Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip, la Ruta è stata protagonista di un simpatico momento che l’ha vista intervistata da Cristiano Malgioglio per il secondo ‘appuntamento’ con la sua rubrica. Il paroliere, facendola accomodare sull’oblò, con la complicità dei coinquilini ha sottoposto la conduttrice a una serie di spinose e piccanti domande. Se alcune di queste avevano a che fare con la sua vita privata (in particolare il suo rapporto con il compagno Roberto e con gli uomini della sua vita), qualcuno si è soffermato sulla sua carriera. In particolare è la Gregoraci a chiedere a Maria Teresa quale sia stato il programma preferito a cui ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 dicembre 2020)(US Endemol Shine)ha un programma nel cassetto. Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip, laè stata protagonista di un simpatico momento che l’ha vista intervistata da Cristiano Malgioglio per il secondo ‘appuntamento’ con la sua rubrica. Il paroliere, facendola accomodare sull’oblò, con la complicità dei coinquilini ha sottoposto la conduttrice a una serie di spinose e piccanti domande. Se alcune di queste avevano a checon la sua vita privata (in particolare il suo rapporto con il compagno Roberto e con gli uomini della sua vita), qualcuno si è soffermato sulla sua carriera. In particolare è la Gregoraci a chiedere aquale sia stato il programma preferito a cui ha ...

anna_maria_alt : RT @orachetiguardo_: Aurora ad “Ogni Mattina” ha affermato di seguire le puntate del Grande Fratello Vip e di come i sentimenti nei confron… - zazoomblog : Maria Teresa Ruta super hot al Grande Fratello Vip: «Ho fatto lamore in un sarcofago egizio» - #Maria #Teresa… - infoitcultura : Maria Teresa Ruta super hot al Grande Fratello Vip: «Ho fatto l'amore in un sarcofago egizio» - Gresy73 : Maria Teresa Ruta, frase choc al Gf Vip su Zorzi e Oppini. Fan furiosi: «Vergognosa» - zazoomblog : Maria Teresa Ruta frase choc al Gf Vip su Zorzi e Oppini. Fan furiosi: Vergognosa - #Maria #Teresa #frase #Zorzi… -