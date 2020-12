GF Vip 5 | Dayane e Rosalinda vs Elisabetta | «Smetti di fare la santa samaritana» La Gregoraci azzanna la Mello | «Dici un sacco di stron*ate | sei solo gelosa!»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 dicembre 2020)(US Endemol Shine) Perè arrivato il momento di confrontarsi con le sue ‘accusatrici’. Ieri laha auto un forte scontro con, che proprio il gioco prima, insieme alla Roma, avevano criticato la coinquilina a seguito delle sue affermazioni su Giulia Salemi e sul caos venutosi a creare nella diretta di lunedì riguardo vecchie ruggini tra le due. L’ex di Briatore è delusa dal fatto che– dopo il fattaccio – non le abbia dedicato attenzioni, come invece aveva fatto lei quando l’attrice era stata male. “Mi hai ignorata, te ne sei andata tutto il giorno (…) Nonnon mi hai detto come stai, mi hai ignorato tutto il giorno! (…) Tu avresti dovuto chiedermi uno come sto e due come sono ...