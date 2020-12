George Clooney: "I miei figli parlano italiano e lo usano come arma contro di noi" (Di giovedì 3 dicembre 2020) George Clooney ha svelato che i suoi figli, che hanno tre anni, parlano fluentemente italiano e usano la conoscenza contro di lui. George Clooney ha rivelato che i suoi figli parlano italiano e, considerando che lui e sua moglie Amal non parlano la lingua, usano questa conoscenza contro i propri genitori. L'attore è stato ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel per promuovere il lungometraggio The Midnight Sky, in arrivo su Netflix. Alexander ed Ella, i gemelli di George Clooney e Amal, hanno tre anni. La star ha sottolineato: "Sì, è un po' folle. Abbiamo fatto una cosa davvero stupida, ovvero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha svelato che i suoi, che hanno tre anni,fluentementela conoscenzadi lui.ha rivelato che i suoie, considerando che lui e sua moglie Amal nonla lingua,questa conoscenzai propri genitori. L'attore è stato ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel per promuovere il lungometraggio The Midnight Sky, in arrivo su Netflix. Alexander ed Ella, i gemelli die Amal, hanno tre anni. La star ha sottolineato: "Sì, è un po' folle. Abbiamo fatto una cosa davvero stupida, ovvero ...

