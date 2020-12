Gentiloni: 'Riforma del Mes un fatto positivo' - 'Recovery fund occasione straordinaria per Italia ma non sia una finanziaria bis' (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'La Riforma del Mes è un fatto positivo e il Recovery fund è una occasione straordinaria per Italia'. Lo dice il commissario Paolo Gentiloni in una intervista al Tg5 . 'Con la Riforma, i soldi del Mes ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Ladel Mes è une ilè unaper'. Lo dice il commissario Paoloin una intervista al Tg5 . 'Con la, i soldi del Mes ...

(Teleborsa) - Se è vero che ci sia tanta attesa per le risorse del Recovery fund, in quanto all'Italia spetterà un ampia fetta della dote totale, è importante "individuare in questo piano le grandi pr ...

Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari: i soldi potranno essere utilizzati anche come rete di protezione in caso di crisi bancarie ...

