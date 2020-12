Genoa, ultima chiamata per Maran: esonero in caso di sconfitta a Firenze (Di giovedì 3 dicembre 2020) La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando Maran. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato Conferma a tempo per il tecnico del Genoa Rolando Maran. Lo segnala Il Secolo XIX sottolineando che il presidente Enrico Preziosi non ha sciolto completamente le sue riserve. La prossima sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro dell’allenatore. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato e al suo posto dovrebbe arrivare uno fra Davide Nicola, Davide Ballardini o Leonardo Semplici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando. Indi, l’è scontato Conferma a tempo per il tecnico delRolando. Lo segnala Il Secolo XIX sottolineando che il presidente Enrico Preziosi non ha sciolto completamente le sue riserve. La prossima sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro dell’allenatore. Indi, l’è scontato e al suo posto dovrebbe arrivare uno fra Davide Nicola, Davide Ballardini o Leonardo Semplici. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Il Secolo XIX: 'Genoa, ultima chiamata per Maran. Al Franchi si gioca la panchina' - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Genoa, ultima chiamata. Maran riparte dal centrocampo: cuore dei problemi #ultimora #today… - infoitsport : Preziosi non decide: al Genoa per ora resta Rolando Maran. A Firenze ultima spiaggia - YvanGoSlow24 : @RynaRaptor @bobonemarino91 @IOMEMEDESIMO E nsomma, l'ultima partita prima dello stop hai perso in casa col Genoa... - FabrizioSapia : @gippu1 È la stessa situazione di Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa, ultima 18/19. Il biscotto ha funzionato solo per… -