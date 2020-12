Gemma Galgani bacia Maurizio: Maria De Filppi “Hai perso la testa?” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Gemma Galgani e la reazione stupita di Maria De Filippi per il bacio a Maurizio. Lei è la dama storica del programma condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando di Gemma Galgani, ed il programma ovviamente è Uomini e Donne. Vediamo insieme come ha reagito Maria, alla dichiarazione della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiaratoe la reazione stupita diDe Filippi per il bacio a. Lei è la dama storica del programma condotto daDe Filippi, stiamo parlando di, ed il programma ovviamente è Uomini e Donne. Vediamo insieme come ha reagito, alla dichiarazione della L'articolo proviene da Leggilo.org.

SurrexitVere : @AleteiaIT @G_Marcotullio @civcatt 'Una cosa che mi colpiva di quest’uomo dottissimo [..] era la sua predilezione p… - lneizazll : Mio fratello parla e si comporta come Gemma Galgani non ce la faccio più - Kalo9603 : Scusate, se Amedeo Goria è così ingrifato da provarci anche con l'accappatoio di casa, perché non gli date Gemma Ga… - Notiziedi_it : Uomini e Donne, Valentina “molla” Maurizio: “ha baciato Gemma che ha l’età di mia madre”. La Galgani in lacrime | V… - IsaeChia : ‘#Tronoover’, #ValentinaDartavillaLupi prima della polemica che l’ha coinvolta: “#GemmaGalgani? Si sente la regina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ 'Mi ha rubato un bacio'. Tina e Valentina.. Il Sussidiario.net Uomini e donne, Gemma Galgani "ha perso la testa". "Mi toccava e ho avuto tanta voglia", De Filippi sconcertata

Gemma Galgani, una delle protagoniste di Uomini e Donne in onda su Canale 5, ha svelato in diretta il suo bacio passionale con Maurizio: ...

UOMINI E DONNE oggi, 3 dicembre: MAURIZIO, problemi con Gemma e Valentina

Un nuovo appuntamento con Uomini e Donne è andato in onda oggi (3 dicembre) alle 14.45 su Canale 5. Andiamo a scoprire cosa è successo. Il primo argomento di cui si parla riguarda Gemma Galgani. Si fa ...

Gemma Galgani, una delle protagoniste di Uomini e Donne in onda su Canale 5, ha svelato in diretta il suo bacio passionale con Maurizio: ...Un nuovo appuntamento con Uomini e Donne è andato in onda oggi (3 dicembre) alle 14.45 su Canale 5. Andiamo a scoprire cosa è successo. Il primo argomento di cui si parla riguarda Gemma Galgani. Si fa ...