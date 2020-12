Gb approva vaccino anti-Covid in emergenza | primo paese al mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La Gran Bretagna è ilaladre il-19 sviluppato dal produttore farmaceutico statunitense Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech che sarà lanciato all'inizio della prossima settimana. Gli operatori sanitari in prima linea e i residenti delle case di cura saranno i primi a farsi vaccinare, seguiti dagli anziani. Londra ha ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone. Secondo il ministro alla Salute britannico Matt Hancock il sistema sanitario nazionale è pronto per iniziare le vaccinazioni già dalla prossima settimana.Per il direttore del servizio sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra, sir Simon Stevens, sarà "la più importante campagna di vaccinazione su larga scala nella storia del nostro ...