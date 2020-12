Gabriel Garko presenta il fidanzato Gaetano alla famiglia: nozze in vista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gabriel Garko è al settimo cielo, finalmente può frequentare il fidanzato Gaetano alla luce del sole. Tra loro le cose sono decisamente serie. Gabriel Garko ha fatto coming out due mesi fa al “Grande Fratello Vip” e da allora vive una vita più serena e piena d’amore. Da qualche tempo l’attore è felice al fianco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020)è al settimo cielo, finalmente può frequentare illuce del sole. Tra loro le cose sono decisamente serie.ha fatto coming out due mesi fa al “Grande Fratello Vip” e da allora vive una vita più serena e piena d’amore. Da qualche tempo l’attore è felice al fianco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

