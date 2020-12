Gabriel Garko parla del “segreto di Pulcinella”: “Prima del coming out lo sapevano tutti!” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gabriel Garko ospite ieri sera dell’ultima puntata stagione de Il Maurizio Costanzo Show, ha parlato nuovamente del coming out (qualcuno trattenga l’ira funesta di Mauro Coruzzi aka Platinette), svelando un dettaglio significativo che ha fatto riflettere. Gabriel Garko parla del suo coming out: “Solo io credevo che non si sapesse” Ho detto in televisione ‘questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 dicembre 2020)ospite ieri sera dell’ultima puntata stagione de Il Maurizio Costanzo Show, hato nuovamente delout (qualcuno trattenga l’ira funesta di Mauro Coruzzi aka Platinette), svelando un dettaglio significativo che ha fatto riflettere.del suoout: “Solo io credevo che non si sapesse” Ho detto in televisione ‘questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Gabriel Garko parla del segreto di Pulcinella e svela perché lo chiama così - StefanoMoroni16 : Incredibile somiglianza tra Gabriel Garko è uno 0.7 di coca. - _funzioniamo : RT @nikiigahan: Buonasera a tutti, ogni tanto mi viene in mente questa foto di Kimi, Arrivabene e Gabriel Garko - CScrotone : @marco_gervasoni A me ricorda molto l'ultima fidanzata di Gabriel Garko, chissà poi perché. - leone52641 : RT @Costanzo: Ballerini per una sera: @GiorgiaMeloni e Gabriel Garko in un lento davvero romantico! #MaurizioCostanzoShow -