Fronda anti Mes nel Movimento. Il trattato non si discute nemmeno. Cinquantatré parlamentari grillini scrivono ai vertici. Sono pronti a bloccare la ratifica in Parlamento (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con una missiva indirizzata al capo politico reggente Vito Crimi e ad altri big pentastellati, sedici senatori e quarantadue deputati grillini (5 poi si Sono sfilati), chiedono che il Movimento si schieri apertamente senza se e senza ma contro il Mes. I ministri dell'Economia della zona euro, compreso quello italiano Roberto Gualtieri, il 30 novembre, hanno dato l'ok definitivo alla modifica dell'impianto del famigerato Fondo salva Stati, che dovrebbe essere sancito dal consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, con l'obiettivo di prevenire le crisi e semplificare l'accesso alla linea di credito precauzionale, favorire una maggiore collaborazione tra istituzioni Ue e Mes e introdurre le clausole di azione collettiva con voto unico dei creditori, per facilitare la ristrutturazione del debito. L'intesa porta con sé anche il paracadute ...

