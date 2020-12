“Frase blasfema” | Piero Braglia squalificato per una giornata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Avellino – "Per aver proferito una frase blasfema durante la gara (r. proc.fed., r.cc.)". E' questa la motivazione con cui il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il tecnico dell'Avellino,. I fatti risalgono, dunque, al recupero della dodicesimadel Girone C di LegaPro giocata contro il Potenza.salterà la sfida di domenica contro la Virtus Francavilla (fischio d'inizio ore 17.30). Resta in dubbio per chi andrà in panchina considerando che il vice del tecnico toscano, Domenico De Simone, è risultato nuovamente positivo. I lupi potranno contare sul rientro di Aloi a centrocampo. Il tampone di verifica ha dato esito negativo. Resta da valutare oltre che a De Simone anche Adamo. Torna dalla squalifica di due giornate anche Silvestri in difesa.