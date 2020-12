Francia | Giscard d’Estaing è morto per Covid Marine Le Pen | «Fu artefice di nuove libertà»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Valery, ex presidente francese, èall’età di 94 anni per. A dare la notizia è stata Le Figaro, citando informazioni provenienti dalla famiglia., capo di stato tra il 1974 e il 1981, era stato ricoverato a Tours il 17 novembre per insufficienza cardiaca.Le Pen ricordaLe Pen ha espresso immediatamene il proprio cordoglio: «Presidente di unain crisi, fudipubbliche e ardente sostenitore del progresso tecnologico», ha ricordato. Su Twitter le parole dell’ex presidente Francois Hollande. «Il nostro Paese», ha scritto, «perde uno statista che ...