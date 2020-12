Francia, è morto di Covid l’ex presidente Valery Giscard d’Estaing: aveva 94 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Francia: è morto l’ex presidente Valery Giscard d’Estaing l’ex presidente francese Valery Giscard d’Estaing è morto all’età di 94 anni. l’ex titolare dell’Eliseo dal 1974 al 1981 era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Il 20esimo presidente della Repubblica francese, Giscard d’Estaing era ricoverato nel reparto di cardiologia del Chu Trousseau a Tours da metà novembre. Il 14 settembre “VGE” era già stato ricoverato all’ospedale Georges-Pompidou, a Parigi, per “una lieve infezione ai polmoni“. Secondo quanto dichiara la famiglia, Valery Giscard d’Estaing “è morto in seguito al ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020): èpresidente francese Valeryall’età di 94titolare dell’Eliseo dal 1974 al 1981 era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Il 20esimo presidente della Repubblica francese,era ricoverato nel reparto di cardiologia del Chu Trousseau a Tours da metà novembre. Il 14 settembre “VGE” era già stato ricoverato all’ospedale Georges-Pompidou, a Parigi, per “una lieve infezione ai polmoni“. Secondo quanto dichiara la famiglia, Valery“èin seguito al ...

