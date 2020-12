Foto Palermo | Il nuovo Centro Sportivo a Torretta | ecco il rendering della prima fase dell’impianto

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il sognorealizzazione di undi proprietà del club rosanero si appresta a diventare realtà.Patrimonializzare un impianto polifunzionale che funga da quartier generale e logistico per la attività quotidianasquadra e lo sviluppo del proprio settore giovanile costituisce uno straordinario valore aggiunto in ottica futura. Uno step decisivo sotto il profilo economico e finanziario, passaggio strategico focale in termini di ottimizzazione dei costi di gestione e canalizzazione di nuovi introiti per il club rosanero.Ildi Dario Mirri e Tony Di Piazza si è aggiudicato il bando per la gestione del campo comunale dicon il punteggio di 94 in seguito ai requisiti economici, societari e progettuali presentati nella relativa ...