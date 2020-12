Forza Italia contro il MES: la reazione indignata della Polverini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano gli scontri per il MES. In un’intervista la Deputata Renata Polverini ha dichiarato di essere contraria alla decisione presa da Forza Italia. Recentemente Silvio Berlusconi ha dichiarato che Forza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano gli scontri per il MES. In un’intervista la Deputata Renataha dichiarato di essere contraria alla decisione presa da. Recentemente Silvio Berlusconi ha dichiarato che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

borghi_claudio : Leggo che il Senatore Saccone di Forza Italia ha affermato che dovremmo dire si alla riforma del MES perché 'anche… - borghi_claudio : Forza @Mov5Stelle è in gioco l'Italia. #cresce #ilPiave #STOPMES - CalabriaTw : #patrimoniale riammessa tra gli emendamenti alla #leggedibilancio. Mentre le famiglie sono messe in ginocchio dalla… - paoloboss82 : RT @Libero_official: Indiscrezioni: #Brunetta, furibondo per la retromarcia di #Berlusconi sul #Mes, avrebbe minacciato nel corso di una in… - SbrizzaClaudio : RT @doluccia16: Brunetta se ne va da Forza Italia? Secondo me...non se ne accorge nessuno. ?????? -