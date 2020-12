Forza Italia, Caldoro liquida De Siano e lancia Martusciello (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stefano Caldoro esce allo scoperto e chiede la testa del coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano. In un’intervista al Mattino l’ex governatore boccia la linea di De Siano: “E’ divisivo”. E lanciando per la guida di Fi Fulvio Martusciello: “Si è speso molto alle regionali”. C’è un altro passaggio dell’intervista che sta creando forti malumori nella base azzurra: “Mancano tre mesi alla fine della legislatura e De Magistris non è ricandidabile. Il centrodestra lasci lo scontro alle varie sinistre”. Parole interpretate come un salvataggio per De Ma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stefanoesce allo scoperto e chiede la testa del coordinatore regionale diDomenico De. In un’intervista al Mattino l’ex governatore boccia la linea di De: “E’ divisivo”. Endo per la guida di Fi Fulvio: “Si è speso molto alle regionali”. C’è un altro passaggio dell’intervista che sta creando forti malumori nella base azzurra: “Mancano tre mesi alla fine della legislatura e De Magistris non è ricandidabile. Il centrodestra lasci lo scontro alle varie sinistre”. Parole interpretate come un salvataggio per De Ma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

