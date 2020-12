Formula 1, Grosjean dimesso dopo il grave incidente in Bahrein: “Mano sinistra danneggiata”. Ecco il videomessaggio (Di giovedì 3 dicembre 2020) “La mano sinistra è abbastanza danneggiata, mentre la destra va meglio. Poi c’è una distorsione alla caviglia sinistra e il ginocchio sinistro è gonfio, ma non è una grande preoccupazione”. Così Romain Grosjean, dopo aver lasciato l’ospedale militare del Bahrain, dove è stato ricoverato domenica a causa dello spaventoso incidente verificatosi durante il Gran Premio di Formula 1. Grosjean si è detto desideroso di “tornare in auto” ma ora, ha specificato “la priorità è prendermi cura delle mani, per cercare di essere al via del Gp di Abu Dhabi (a dicembre), ma anche per i 50 o 55 anni che mi rimangono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “La manoè abbastanza danneggiata, mentre la destra va meglio. Poi c’è una distorsione alla cavigliae il ginocchio sinistro è gonfio, ma non è una grande preoccupazione”. Così Romainaver lasciato l’ospedale militare del Bahrain, dove è stato ricoverato domenica a causa dello spaventosoverificatosi durante il Gran Premio di1.si è detto desideroso di “tornare in auto” ma ora, ha specificato “la priorità è prendermi cura delle mani, per cercare di essere al via del Gp di Abu Dhabi (a dicembre), ma anche per i 50 o 55 anni che mi rimangono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

