Food: si chiude Forme, edizione digital all'insegna della creatività (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa l'edizione 2020 di Forme, la manifestazione che da cinque anni si dedica alla valorizzazione e alla promozione dell'intero comparto lattiero-caseario. Un'edizione che ha dovuto adeguarsi alle normative anti-Covid, rinunciando ai consueti appuntamenti dal vivo per trasformarsi in una manifestazione interamente digitale, arricchita da esperienze innovative come Creative Cheese Expo, la prima esposizione virtuale di formaggi delle Citta? creative Unesco per la gastronomia oltre alle grandi Dop lombarde, i Virtual Cheese Labs curati dai maestri assaggiatori Onaf e i Cheese Forum che hanno coinvolto professionisti ed esperti del settore su grandi temi strategici, come il turismo legato ai luoghi del formaggio, i Patrimoni Unesco e l'alimentazione. Grande interesse per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa l'2020 di, la manifestazione che da cinque anni si dedica alla valorizzazione e alla promozione dell'intero comparto lattiero-caseario. Un'che ha dovuto adeguarsi alle normative anti-Covid, rinunciando ai consueti appuntamenti dal vivo per trasformarsi in una manifestazione interamentee, arricchita da esperienze innovative come Creative Cheese Expo, la prima esposizione virtuale di formaggi delle Citta? creative Unesco per la gastronomia oltre alle grandi Dop lombarde, i Virtual Cheese Labs curati dai maestri assaggiatori Onaf e i Cheese Forum che hanno coinvolto professionisti ed esperti del settore su grandi temi strategici, come il turismo legato ai luoghi del formaggio, i Patrimoni Unesco e l'alimentazione. Grande interesse per il ...

Food: Deliveroo azzera commissioni su asporto e lancia 6 nuove città

Roma, 3 dic. (Labitalia) - Sei nuove città e zero commissioni per i ristoranti sul servizio di asporto. Deliveroo chiude l'anno confermando sia il ...

