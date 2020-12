Food: arrivano Gift Card TheFork, per regali Natale e supporto a ristorazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Covid-19 ha segnato una battuta d'arresto per la ristorazione, ma agli italiani manca l'esperienza gastronomica fuori-casa. Secondo uno studio condotto da TheFork alla fine della prima ondata, l'86% degli utenti intervistati prevedeva di tornare al ristorante entro 3 mesi dalla riapertura. TheFork ha deciso di lanciare in occasione del Natale 2020 le proprie Gift Card per rispondere al desiderio dei consumatori e fornire ai propri ristoranti partner un'ulteriore fonte di ricavi disponibile fin dai primi giorni della riapertura. Queste si potranno utilizzare appena si potrà tornare liberamente a mangiare fuori, in oltre 6.000 ristoranti che accettano TheFork Pay, lo strumento di pagamento digitale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Covid-19 ha segnato una battuta d'arresto per la, ma agli italiani manca l'esperienza gastronomica fuori-casa. Secondo uno studio condotto daalla fine della prima ondata, l'86% degli utenti intervistati prevedeva di tornare al ristorante entro 3 mesi dalla riapertura.ha deciso di lanciare in occasione del2020 le proprieper rispondere al desiderio dei consumatori e fornire ai propri ristoranti partner un'ulteriore fonte di ricavi disponibile fin dai primi giorni della riapertura. Queste si potranno utilizzare appena si potrà tornare liberamente a mangiare fuori, in oltre 6.000 ristoranti che accettanoPay, lo strumento di pagamento digitale di ...

efa_news : Carne in provetta al ristorante, il 75% degli italiani è contrario - Arrivano nel piatto i primi bocconcini di poll… - PiacereIseo : Dall’e-commerce arrivano buone speranze per il mercato degli spumanti italiani - S&H Magazine - PCocurullo : FOODTRUCK-Arrivano gli aiuti itineranti per mangiare in famiglia nelle feste?? - MENUETTOit : #Food e #Music: 'Festa' serale (e affollata) al Parco Ferrari. E arrivano anche i vigili - Video - oloapmarchi : RT @identitagolose: Arrivano gli OstiNati: 15 storie di resilienza e sostenibilità delle Osterie d'Italia. Racconti e fotografie da un volu… -

Ultime Notizie dalla rete : Food arrivano Food: arrivano Gift Card TheFork, per regali Natale e supporto a ristorazione LiberoQuotidiano.it Food: arrivano Gift Card TheFork, per regali Natale e supporto a ristorazione

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Covid-19 ha segnato una battuta d'arresto per la ristorazione, ma agli italiani manca l'esperienza ...

Mariah Carey si lancia nel mondo del food, sta per arrivare la sua linea di biscotti

Robert Earl, co-founder della Virtual Dining Concepts, che collabora con la star per la linea di biscotti ha dichiarato: 'Visto che Mariah è sinonimo di Natale e festa, faremo in modo che i suoi gusti ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Covid-19 ha segnato una battuta d'arresto per la ristorazione, ma agli italiani manca l'esperienza ...Robert Earl, co-founder della Virtual Dining Concepts, che collabora con la star per la linea di biscotti ha dichiarato: 'Visto che Mariah è sinonimo di Natale e festa, faremo in modo che i suoi gusti ...