Fondo infrastrutture, la senatrice Ricciardi chiede fondi per le opere sannite (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Sannio sconta una forte sperequazione infrastrutturale, frutto di decenni di politiche nazionali e regionali miopi e insensibili al reale fabbisogno del nostro territorio. I collegamenti con le altre province sono fondamentali per demarginalizzare il territorio e favorire dei collegamenti piu’ rapidi ed efficienti. Sul punto ho avuto un importante colloquio con l’ingegner Nicola Montesano, responsabile della struttura Territoriale Anas Campania, con cui mi sono soffermata sull’asse autostradale “Caserta-Benevento con bretella di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento”. Così in una nota la senatrice del Movimento Cinque Stelle Sabrina Ricciardi. Che prosegue: “Del corridoio strategico, in progettazione, vi sono solo i primi 15 chilometri, che collegano lo svincolo di Caserta sud sino alle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Sannio sconta una forte sperequazione infrastrutturale, frutto di decenni di politiche nazionali e regionali miopi e insensibili al reale fabbisogno del nostro territorio. I collegamenti con le altre province sono fondamentali per demarginalizzare il territorio e favorire dei collegamenti piu’ rapidi ed efficienti. Sul punto ho avuto un importante colloquio con l’ingegner Nicola Montesano, responsabile della struttura Territoriale Anas Campania, con cui mi sono soffermata sull’asse autostradale “Caserta-Benevento con bretella di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento”. Così in una nota ladel Movimento Cinque Stelle Sabrina. Che prosegue: “Del corridoio strategico, in progettazione, vi sono solo i primi 15 chilometri, che collegano lo svincolo di Caserta sud sino alle ...

DaniloStancato : RT @ildenaro_it: Un terzo #ricchezza #famiglie #italiane è “fermo” nei #conti #correnti con #rendimento pari a #zero o #negativo. Per @AIP… - BritPopular : RT @ildenaro_it: Un terzo #ricchezza #famiglie #italiane è “fermo” nei #conti #correnti con #rendimento pari a #zero o #negativo. Per @AIP… - Chef_Artista : RT @ildenaro_it: Un terzo #ricchezza #famiglie #italiane è “fermo” nei #conti #correnti con #rendimento pari a #zero o #negativo. Per @AIP… - UniRomaTre : RT @ildenaro_it: Un terzo #ricchezza #famiglie #italiane è “fermo” nei #conti #correnti con #rendimento pari a #zero o #negativo. Per @AIP… - DonniniMario : RT @ildenaro_it: Un terzo #ricchezza #famiglie #italiane è “fermo” nei #conti #correnti con #rendimento pari a #zero o #negativo. Per @AIP… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo infrastrutture Fondo infrastrutture, la senatrice Ricciardi chiede fondi per le opere sannite anteprima24.it Fondo infrastrutture, la senatrice Ricciardi chiede fondi per le opere sannite

“Il Sannio sconta una forte sperequazione infrastrutturale, frutto di decenni di politiche nazionali e regionali miopi e insensibili al reale fabbisogno del nostro territorio. I collegamenti con le al ...

Uncem: «Usare risorse europee per portare la connessione nelle zone montane»

Lo chiede il presidente dell'associazione, Marco Bussone : «ci sono zone dove telefonare o mandare un sms è impossibile» ...

“Il Sannio sconta una forte sperequazione infrastrutturale, frutto di decenni di politiche nazionali e regionali miopi e insensibili al reale fabbisogno del nostro territorio. I collegamenti con le al ...Lo chiede il presidente dell'associazione, Marco Bussone : «ci sono zone dove telefonare o mandare un sms è impossibile» ...