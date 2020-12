Fondi Lega | l’ammissione ai pm di uno dei commercialisti arrestati | sapeva che parte dei soldi da lui restituiti andava al Carroccio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il commercialista Michele Scilierichedeiche ‘retrocedeva’ a Di Rubba e Manzoni finivano alladi Salvini. La rivelazione è di quelle che potrebbero cambiare la storia dell’indagine suideled è emersa nel corso dell’interrogatorio del professionista, uno deinell’inchiesta milanese sul caso Lombardia film commission (Lfc) e che sta scavando anche su presuntineri raccolti per il partito: unadeiche Scilieri incassava come consulente della Lombardia Film Commission e che poi ‘retrocedeva‘ sarebbero stati girati anche alla, stando a una confidenza che aveva ricevuto. Il dettaglio, come detto, è ...