Fondazione Gimbe: “Italia tutta gialla a breve? Così non si controlla l’epidemia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Italia zona gialla. L’ipotesi di un’Italia ‘tutta gialla’ in tempi brevi è “più un desiderata della politica che una strategia di controllo dell’epidemia”. A poche ore dalla firma del nuovo Dpcm che “dovrebbe guidare i nostri comportamenti sino alla fine delle festività natalizie”, la Fondazione Gimbe chiede al Governo di mantenere la linea del rigore. >> Nuovo cambio colore regioni: Toscana e Campania verso l’arancione, Emilia-Romagna in giallo Italia zona gialla, la Fondazione Gimbe: “Evitare nuova inversione della curva del contagio” La Fondazione guidata dal medico Nino Cartabellotta insiste dunque sulla linea del rigore. “Per evitare una nuova inversione della curva del contagio ed aumentare la pressione, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Italia zona. L’ipotesi di un’Italia ‘’ in tempi brevi è “più un desiderata della politica che una strategia di controllo del. A poche ore dalla firma del nuovo Dpcm che “dovrebbe guidare i nostri comportamenti sino alla fine delle festività natalizie”, lachiede al Governo di mantenere la linea del rigore. >> Nuovo cambio colore regioni: Toscana e Campania verso l’arancione, Emilia-Romagna in giallo Italia zona, la: “Evitare nuova inversione della curva del contagio” Laguidata dal medico Nino Cartabellotta insiste dunque sulla linea del rigore. “Per evitare una nuova inversione della curva del contagio ed aumentare la pressione, ...

