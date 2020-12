Fisco, Italia al quinto posto per tassazione elevata nell’OCSE (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le entrate fiscali dei Paesi OCSE sono calate leggermente prima della pandemia di Covid-19, ma quest’anno è prevista una riduzione più marcata delle tasse, a causa degli incentivi fiscali offerti dai vari governi per contrastare l’effetto della crisi pandemica, soprattutto sul fronte dell’IVA. Lo rivela l’ultimo rapporto “Tax revenues” dell’OCSE, secondo cui il tasso medio imposte/PIL è sceso al 33,8% nel 2019, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali sul 2018, registrando la prima riduzione dal 2009. Ciò è dovuto alle diminuzioni registrate in 15 paesi OCSE, che hanno compensato gli aumenti registrati da altri 20 paesi del blocco. Italia sesta per tassazione II Fisco Italiano non ha registrato miglioramenti, anzi, è aumentato nel 2019 al 42,4% del PIL, cioè 0,5 punti percentuali al di sopra del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le entrate fiscali dei Paesi OCSE sono calate leggermente prima della pandemia di Covid-19, ma quest’anno è prevista una riduzione più marcata delle tasse, a causa degli incentivi fiscali offerti dai vari governi per contrastare l’effetto della crisi pandemica, soprattutto sul fronte dell’IVA. Lo rivela l’ultimo rapporto “Tax revenues” dell’OCSE, secondo cui il tasso medio imposte/PIL è sceso al 33,8% nel 2019, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali sul 2018, registrando la prima riduzione dal 2009. Ciò è dovuto alle diminuzioni registrate in 15 paesi OCSE, che hanno compensato gli aumenti registrati da altri 20 paesi del blocco.sesta perIIno non ha registrato miglioramenti, anzi, è aumentato nel 2019 al 42,4% del PIL, cioè 0,5 punti percentuali al di sopra del ...

Le entrate fiscali dei Paesi OCSE sono calate leggermente prima della pandemia di Covid-19, ma quest'anno è prevista una riduzione più marcata ...

Un report di Itinerari Previdenziali redatto da Alberto Brambilla e Paolo Novati ci racconta che 36 milioni di italiani non pagano le tasse ...

Le entrate fiscali dei Paesi OCSE sono calate leggermente prima della pandemia di Covid-19, ma quest'anno è prevista una riduzione più marcata ...Un report di Itinerari Previdenziali redatto da Alberto Brambilla e Paolo Novati ci racconta che 36 milioni di italiani non pagano le tasse ...