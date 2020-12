Fiocco rosa per Stash: il cantante è diventato papà di Grace (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash e Giulia Belmonte hanno dato il benvenuto alla piccola Grace. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il cantante stesso, che ha condiviso con i fan tutta la gioia del momento. L’annuncio della gravidanza era arrivato nel giorno della finale dell’ultima edizione di Amici. In previsione della nascita della piccola, Stash aveva deciso di lasciare la cattedra di insegnante di canto nella scuola di Maria De Filppi, al suo posto è subentrata Arisa. Stash annuncia: è nata Grace Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato prima con un veloce post nelle Instagram Stories nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre: “È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo!” Poco dopo un breve post con la famiglia al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)e Giulia Belmonte hanno dato il benvenuto alla piccola. A dare l’annuncio del lieto evento è stato ilstesso, che ha condiviso con i fan tutta la gioia del momento. L’annuncio della gravidanza era arrivato nel giorno della finale dell’ultima edizione di Amici. In previsione della nascita della piccola,aveva deciso di lasciare la cattedra di insegnante di canto nella scuola di Maria De Filppi, al suo posto è subentrata Arisa.annuncia: è natae Giulia Belmonte sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato prima con un veloce post nelle Instagram Stories nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre: “È nata… Ed è la cosa più bella del mondo!” Poco dopo un breve post con la famiglia al ...

acmilan : There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! ?? Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! ?? - RSD_studiodelta : Fiocco rosa per Stash, al secolo Antonio Fiordispino, cantante dei The Kolors, è diventato papà. Il cantante ha an… - VivekMilano : RT @acmilan: There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! ?? Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! ?? - 5Hanser : RT @acmilan: There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! ?? Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! ?? - MISezSubang : RT @acmilan: There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! ?? Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa in casa Seritti: è nata la piccola Cecilia Info Media News Fiocco rosa per Stash: il cantante è diventato papà di Grace

Stash e Giulia Belmonte hanno dato il benvenuto alla piccola Grace. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il cantante stesso, che ha condiviso con i fan tutta la gioia del momento. L’annuncio del ...

Malo. Parto da record: 3 gemelline identiche. Un caso su un milione di maternità

L’annuncio è stato dato sui social dalla nonna con tre fiocchi rosa ed un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: “Ieri con grande gioia mia figlia Olga ha partorito tre gemelline identich ...

Stash e Giulia Belmonte hanno dato il benvenuto alla piccola Grace. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il cantante stesso, che ha condiviso con i fan tutta la gioia del momento. L’annuncio del ...L’annuncio è stato dato sui social dalla nonna con tre fiocchi rosa ed un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: “Ieri con grande gioia mia figlia Olga ha partorito tre gemelline identich ...